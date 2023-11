Nigeria: volo United Nigeria Airlines diretto ad Asaba atterra ad Abuja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per l'aviazione civile della Nigeria ha aperto un'indagine dopo che un volo della United Nigeria Airlines diretto nella capitale Abuja è atterrato ad Asaba, a oltre 450 chilometri di distanza, a causa del maltempo. L'episodio è stato commentato con ironia da alcuni passeggeri del volo sulla piattaforma X (ex Twitter) dopo che all'arrivo l'equipaggio di cabina ha annunciato l'arrivo ad Abuja, prima che i passeggeri si rendessero conto di essere ad Asaba. Il volo era partito da Lagos. In una nota, l'Authority ha rassicurato i passeggeri affermando che verrà messa in atto ogni precauzione per verificare le responsabilità. United Nigeria Airlines, che ha ottenuto il certificato di operatore aereo a febbraio del 2021, si è scusata per l'incidente. (Res)