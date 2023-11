Milano: tensioni in Consiglio Comunale per delibera Dup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 3800 emendamenti presentati dalla Lega sul Documento Unico di Programmazione (Dup) 2024-2026 hanno acceso gli animi in aula durante la seduta del Consiglio Comunale di Milano in corso. Molti questi emendamenti sono di Samuele Piscina e Alessandro Verri, consiglieri della Lega, non presenti in aula. “Data l’assenza dei firmatari, sono dichiarati decaduti gli emendamenti avanzati”, ha dichiarato Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale, suscitando la reazione di Marco Bestetti, consigliere di Fratelli d’Italia che ha ritenuto “ingiusto far cadere 150 emendamenti approfittandosi dell’assenza dei firmatari”. “Una cosa del genere non è mai accaduta”, ha aggiunto. È intervenuto il capogruppo del Pd, Filippo Barberis, secondo il quale “gli emendamenti dell’opposizione sono legittimi”, ma “la Lega sta facendo ostruzionismo, i firmatari dovrebbero almeno presentarsi in aula”. “Noi siamo generosi, non siamo fessi”, ha concluso. Terminato questo scambio è giunto in aula Verri, i cui emendamenti, di conseguenza, non appaiono decaduti. Però, attualmente, la seduta è stata sospesa temporaneamente. (Rem)