Pnrr: Fitto, pagamento IV rata entro 31 dicembre, Italia unica in Ue

- "Stiamo per definire la quarta rata" del Pnrr, ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr a "Cinque minuti" su Rai1. "Siamo l'unico Paese d'Europa che ha chiesto e sta per ottenere il pagamento della quarta rata", è "un dato oggettivo", ha aggiunto. "Assolutamente no", non c'è stato alcun ritardo "sono stati modificati 11 su 28 obiettivi della quarta rata" che sarà erogata "entro il 31 dicembre di quest'anno" termine entro il quale il governo presenterà anche gli "obiettivi raggiunti per quinta rata", ha spiegato il ministro per poi chiarire che la rimodulazione complessiva "ha visto modificare ben 145 obiettivi su 295. Abbiamo ridefinito tutte le rate fino alla decima".(Rin)