Difesa: Crosetto a New York per programma di incontri di alto livello all'Onu

22 luglio 2021

- Si apre oggi la missione di due giorni del ministro della Difesa Guido Crosetto a New York per un programma di incontri di alto livello alle Nazioni Unite. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa. Il primo appuntamento in agenda è l’incontro con il sottosegretario generale per le Operazioni di Pace, Jean-Pierre Lacroix, previsto per oggi pomeriggio (ora locale) al Palazzo di Vetro. Subito dopo, a seguire, il ministro Crosetto, accompagnato dal Rappresentante permanente alle Nazioni Unite Maurizio Massari, incontrerà il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I colloqui offriranno un’importante opportunità per consolidare i rapporti con i vertici dell’Onu e condividere la posizione dell’Italia sui principali temi dell’agenda internazionale: dal conflitto russo-ucraino alla crisi in Medio-Oriente, da un focus sulla situazione di sicurezza di Unifil/Libano a un giro d’orizzonte sulla situazione di instabilità nel Sahel, sino al supporto alla missione Unsmil in Libia. Il ministro Crosetto esprimerà inoltre il forte sostegno dell’Italia alla ministeriale di Accra, finalizzata a rafforzare e modernizzare il Peacekeeping delle Nazioni Unite, prevista per il 5 e 6 dicembre prossimi. (Com)