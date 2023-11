Roma: 2,5 milioni in 68 colpi, sgominata una “centrale operativa” di truffatori di anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esempio tipo è stato il sistema per raggirare una donna di 80 anni residente in via Panisperna. Nella tarda mattina del 3 dicembre 2021, è stata contattata sulla sua linea fissa da un tale “avvocato Cipriani” che l’ha informata di un incidente stradale causato dalla figlia alla guida di un’auto senza assicurazione. Una situazione gravissima per la quale la ragazza rischiava una denuncia pesantissima se la donna non avesse sborsato 20mila euro; mille per pagare la copertura assicurativa e 19mila per risarcire la donna investita e farle ritirare la denuncia. Al fine di convincere l’anziana a pagare, il finto avvocato le faceva sentire una voce femminile che piangendo diceva: “Aiutami mamma”. Al quel punto la donna ha raccolto il denaro che aveva, 3.100 euro senza mai chiudere la telefonata assicurando che sarebbe uscita per prendere altri soldi. “L’avvocato”, quindi, le ha chiesto il numero del telefono cellulare e la conversazione è passata sulla linea mobile tenendola impegnata al telefono fino allo sportello automatico dove ha prelevato altri 2mila euro. A quel punto il truffatore le ha detto che sarebbe passato a casa il figlio ed infatti, mentre ancora il finto avvocato le parlava al telefono, un uomo di 40 anni ha bussato alla porta; a quell’uomo l’anziana ha consegnato i soldi che aveva raccolto oltre 4.200 euro circa è che tornata a prendere in banca in un secondo momento. Soltanto dopo, quando il telefono le si è liberato, ha potuto chiamare la figlia scoprendo che era ignara di tutto. Questa è la truffa tipica su cui gli uomini di Alessandro Minnini dirigente della V sezione della Squadra mobile di Roma hanno lavorato, ma anche quella da cui è partita l’indagine che ha permesso di ricostruire la fiorente filiera della truffa. (segue) (Rer)