Roma: 2,5 milioni in 68 colpi, sgominata una “centrale operativa” di truffatori di anziani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri casi la truffa subita da una 93enne in zona Ponte Milvio 11 novembre 2021 alla quale, con lo stesso sistema, i malviventi hanno portato via 4500 euro in soldi e gioielleria per 100mila euro. Così per altre 66 volte fino al settembre 2022. In tutto, tra gioielli e soldi, l’organizzazione ha razziato agli anziani un bottino di circa 2 milioni e mezzo di euro. Recuperando pochi tasselli da ogni colpo, gli investigatori della polizia e della Locale di Roma, hanno chiuso il puzzle e ricostruito l’intera filiera che agiva da Napoli facendo telefonate random nella zona indicata dagli informatori. Probabilmente decine di telefonate prima di individuare la vittima che cascava nella trappola e, dopo averla convinta a consegnare soldi, la “squadra” di esattori che era in zona, bussava all’indirizzo e riscuoteva per poi dileguarsi distruggendo anche il telefono cellulare usato per le conversazioni. “Non soltanto la il danno dei soldi – ha raccontato ad Agenzia Nova un investigatore – ma anche la vergogna di essere stati presi in giro”. Almeno una “centrale operativa” della truffa è stata chiusa, ne restano altre operative e, per questo, l’allerta deve rimanere alta. (Rer)