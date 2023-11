Medio Oriente: ministro Difesa Israele, torneremo a combattere con più forza in tutta Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha dichiarato che quando Israele tornerà a combattere contro Hamas la sua "forza sarà maggiore e avrà luogo in tutta la Striscia". Lo ha riferito il quotidiano “Times of Israel”, citando le osservazioni fornite dal suo ufficio. Parlando alle truppe della brigata di fanteria Givati e del corpo corazzato, Gallant ha detto: "Ora avete pochi giorni, torneremo a combattere, useremo la stessa quantità di potenza e anche di più". Il ministro ha avvertito i militari che alla fine della tregua Hamas sarà più pronto e che dovrà essere colpito “prima (con) le bombe dell'aviazione, e poi i proiettili dei carri armati e dell'artiglieria e le pale dei bulldozer, e infine anche i colpi d'arma da fuoco delle truppe di fanteria". “Combatteremo in tutta la Striscia", ha concluso Gallant. (Res)