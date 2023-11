Innovazione: Bagnasco (Sparkle), serve operazione di sistema su dominio sottomarino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il momento in cui sul dominio sottomarino “ci sia un’operazione di sistema che metta insieme le capacità che abbiamo sulle infrastrutture critiche”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Sparkle, Enrico Bagnasco, a margine dell’evento "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato da Fincantieri. “Ci sono tante capacità industriali che possono essere messe a sistema per fare del dominio sottomarino non solo un elemento essenziale per il funzionamento del Paese e dell’industria, ma anche un modello da esportare”, ha aggiunto. (Rin)