Spettacolo: Sangiuliano, al via nuovi sostegni a lavoratori del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, nella riunione di oggi, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. L’approvazione – riferisce il ministero della Cultura in una nota – fa seguito all’intesa della Conferenza unificata e all'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e quello delle competenti Commissioni parlamentari, di cui ha accolto la totalità delle osservazioni pervenute. Il provvedimento è il risultato del lavoro congiunto svolto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, insieme ai tecnici dell’Inps. La copertura finanziaria del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – Set” è prevista nella misura di 100 milioni per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, 40 milioni a decorrere dal 2026. Tali risorse saranno incrementate dagli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro (pari all’uno per cento dell’imponibile contributivo); dal contributo di solidarietà, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (pari allo 0,50 per cento della retribuzione); dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. (segue) (Rin)