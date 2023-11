Roma: fascia verde in vigore nel 2024 con varchi già esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a quanto emerso nella seduta odierna della commissione Speciale Giubileo, Roma Servizi per la Mobilità precisa che il completamento dell'installazione dei varchi elettronici a presidio della fascia verde, in aggiunta al primo lotto già montato e con altri 40 ulteriori varchi già acquistati, sarà attuato entro il 2024 e non entro il 2026, scadenza prevista come ultimativa per l'utilizzo dei fondi disponibili. Il primo lotto di telecamere già posato sarà comunque sufficiente a fare entrare in vigore la nuova disciplina fascia verde. Simili i tempi per la realizzazione del sistema tecnologico/informatico propedeutico all'eventuale attivazione della congestion charge, il cosiddetto sistema di Centro che sarà operativo all'interno dell'attuale Ztl Vam, un'area più piccola della fascia verde. In questo caso l'ultimazione degli interventi è prevista entro il 2024 con collaudo nel 2025. Il sistema di Centro consentirà l'utilizzo dei varchi elettronici in modalità diversa rispetto alla sola identificazione delle targhe autorizzate all'ingresso in aree soggette a restrizione. Si tratta di un' innovazione che supererà il concetto di Ztl tradizionale (basato su autorizzati e non) e permetterà di gestire tutti i sistemi di pagamento innovativi in analogia a quanto accade in altre realtà nazionali ed internazionali. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la Mobilità. (Com)