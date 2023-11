Tlc: Bagnasco (Sparkle), ci aspettiamo conferma crescita volume dati trasportati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel breve periodo ci aspettiamo per le telecomunicazioni “una conferma della crescita impetuosa del volume di dati trasportati: ormai abbiamo un ritmo di circa il raddoppio del volume di traffico trasportato ogni due anni e mezzo e non vediamo alcun segno di decelerazione”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Sparkle, Enrico Bagnasco, a margine dell’evento "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato da Fincantieri. “Questo vuol dire necessità di realizzare nuove infrastrutture e ampliare quelle esistenti ma anche di creare percorsi alternativi, in modo da aumentare la resilienza della rete a fronte di guasti o sovraccarichi”, ha aggiunto. (Rin)