Mare: Folgiero (Fincantieri), spazio marino vale complessivamente 400 miliardi di business

- Occupare lo spazio marino vuol dire "mettersi in un incrocio dove passeranno complessivamente 400 miliardi di business”. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato Fincantieri, all’evento "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato da Fincantieri. Folgiero ha spiegato che “c’è un tema enorme di sicurezza per la parte elettrica, di comunicazione, di energia e per il sea mining per le terre rare”. (Rin)