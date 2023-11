Senato: Patuanelli (M5s), su Gasparri si attivi subito Giunta elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Sul caso Gasparri ci sono tanti punti oscuri evidenziati dall'inchiesta di 'Report', ma una cosa è certa: il neocapogruppo di Forza Italia ha omesso di comunicare il suo ruolo di presidente di una società che si occupa di cybersicurezza, la Cyberealm. Su questo Gasparri non può fare finta di nulla, visto che secondo la legge i parlamentari 'non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, presidente, (...) in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente'. Per questo abbiamo scritto al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Dario Franceschini, affinché si attivi subito il giudizio di compatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche ricoperte dal senatore Gasparri, omesse in sede di dichiarazione". Lo afferma il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.(Rin)