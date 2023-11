Infrastrutture: Folgiero (Fincantieri), Italia quasi all’indipendenza tecnologica nei sommergibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei sommergibili "siamo quasi all’indipendenza tecnologica”. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato Fincantieri, all’evento "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato da Fincantieri. Folgiero ha spiegato che “nei sommergibili della marina si gestisce l’idrogeno con sistemi di stoccaggio”, come esempio di tecnologie avanzate. “Il patrimonio di competenze dell’Italia – ha continuato - si trova nell’acustica, nelle comunicazioni, nei droni e nelle infrastrutture critiche che saranno nei fondali”. “Si tratta di creare un player forte e credibile per occupare questo spazio con un mondo fatto anche di piccole e medie imprese – ha concluso l’Ad di Fincantieri - un mondo civile e militare dove la Marina validerà le tecnologie”. (Rin)