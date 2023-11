Sicurezza: Bagnasco (Sparkle), fondamentale resilienza dorsali sottomarine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resilienza delle dorsali sottomarine "è fondamentale per la sicurezza”. Lo ha detto Enrico Bagnasco, Amministratore delegato di Sparkle, all’evento "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato da Fincantieri. Bagnasco ha aggiunto che “le rotte digitali coincidono con le rotte fisiche”, spiegando che il cavo sottomarino Blue and Raman è un’opera rilevante dal punto di vista industriale e per il sistema Paese. Bagnasco ha aggiunto che “Blue and Raman collegherà Milano, Genova e Marsiglia con Mumbai attraversando tutto il Mediterraneo, il Mar Rosso e proseguirà fino all’India”. (Rin)