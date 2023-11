Olimpiadi 2026: Zaia, al via progetto variante di Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi portano una soluzione ad un problema storico. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza di servizi decisoria per l'esame del progetto esecutivo del Lotto 0 dell'opera 'Variante di Cortina'. "La Variante di Cortina, attesa da tanti anni, sarà realtà grazie alle Olimpiadi invernali del 2026 - ha dichiarato Zaia -. Con il via libera di oggi della Conferenza di Servizi, siamo pronti a portare in Ampezzo l'opera viaria principale di questi Giochi. Una variante che riconsegna ai cittadini ampie parti del centro abitato e toglierà di mezzo tutto il traffico pesante dal centro storico di Cortina d'Ampezzo: sarà così garantita più sicurezza, più rispetto dell'ambiente, più spazio alle attività economiche e commerciali. La variante di Cortina è di fatto il nucleo principale dell'aspetto infrastrutturale legato alle Olimpiadi del 2026. Da oggi - ha aggiunto - inizia a diventare realtà, con l'aggiunta di una notizia non da poco: sarà ampliata, secondo il progetto, anche l'area pedonale con la sistemazione del corpo stradale di Lungo Boite e la riqualificazione di via Casere Battisti. Sono interventi attesi da anni: è grazie ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina che arriveranno i primi 30 milioni di euro per il primo lotto della variante, il by pass del centro storico, cui seguiranno ulteriori due lotti, per completare il resto del progetto, per altre decine di migliaia di euro di opere". (segue) (Rev)