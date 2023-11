Olimpiadi 2026: Zaia, al via progetto variante di Cortina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione di questo progetto - ha proseguito Zaia - è attesa da anni dalla comunità ampezzana e da un intero territorio, perché il transito dei mezzi pesanti nel cuore della località ampezzana aveva un impatto negativo pesante sulla qualità di vita di residenti e turisti e sulla salubrità dell'ambiente". "Oltre agli aspetti più prettamente sportivi, le cui decisioni sono ancora in corso per quanto riguarda le sedi di Gara di Cortina avremo a breve la possibilità di toccare con mano l'impatto positivo su Cortina e a un vasto territorio la candidatura olimpica, con infrastrutture che, senza Milano-Cortina 2026 probabilmente non sarebbe stato possibile realizzare. Ringrazio - ha concluso il presidente veneto - tutti coloro che sono impegnati in questi progetti, a partire dai Ministri Abodi, Giorgetti e il vicepremier Salvini, oltre ai vertici della società Simico, riferimento operativo per le opere infrastrutturali". (Rev)