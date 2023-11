Grecia-Italia: Paolo Cuculi assume incarico di ambasciatore ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Cuculi ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia ad Atene. È quanto riporta una nota della Farnesina. Nato a Roma il primo giugno 1967, Cuculi si laurea in Scienze politiche presso l’università Luiss di Roma nel 1991. Avendo superato il relativo concorso, il 2 marzo 1992 è nominato volontario nella Carriera diplomatica. Dopo un primo incarico alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli esteri, nel 1994 diviene secondo segretario commerciale all’ambasciata a Khartoum, in Sudan. Nel 1997 è poi assegnato all’ambasciata a Bangkok, in Thailandia, con funzioni di primo segretario commerciale. Dal 2000 Cuculi presta servizio come primo segretario alla rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo a Ginevra. Nel 2002 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione generale Affari politici multilaterali e diritti umani. Nel 2006 diviene consigliere alla rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite a New York. (segue) (Com)