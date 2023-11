Grecia-Italia: Paolo Cuculi assume incarico di ambasciatore ad Atene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2010 Cuculi è poi assegnato con funzioni di primo consigliere alla rappresentanza permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra. Successivamente, nel 2015, rientra a Roma per prendere servizio presso la direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo della Farnesina. Nel 2016 è nominato vice direttore di quest’ultima e direttore centrale per la programmazione e la realizzazione degli interventi di cooperazione. Nel 2019 è nominato ambasciatore d’Italia a Pretoria, in Sud Africa, con accreditamento anche a Maseru (Lesotho), Antananarivo (Madagascar), Port Louis (Mauritius) e Windhoek (Namibia). Nel 2023 è infine nominato ambasciatore d’Italia presso la Repubblica ellenica. Nel 2010 Cuculi è stato nominato Cavaliere ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. (Com)