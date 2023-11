Fvg: Confcommercio, comune Udine condivida con imprese riutilizzo tassa di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse aggiuntive che entreranno nelle casse del comune di Udine con l’introduzione della tassa di soggiorno vengano reinvestite con una strategia condivisa assieme a Confcommercio, che rappresenta le imprese coinvolte nell’operazione. È la richiesta avanzata dal presidente provinciale di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo, commentando la decisione dell'amministrazione comunale di introdurre la tassa di soggiorno anche nel capoluogo friulano. Secondo Da Pozzo, “è opportuna un'intesa tra pubblico e privato per consolidare le prospettive turistiche del territorio”. Sul fronte di Federalberghi, il consigliere Edoardo Marini sottolinea come “di fronte a una nuova tassa, solo una gestione concordata delle risorse che ne deriveranno potrà rendere questo passaggio una opportunità per le imprese. Fermo restando - aggiunge - che Udine è città molto più commerciale che turistica e che dunque ci troviamo davanti a una situazione che va gestita più nell'ottica della città metropolitana che non della singola località turistica, come può accadere invece, per esempio, a Trieste, Lignano e Grado”. (Frt)