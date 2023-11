Pakistan: Imran Khan e la moglie denunciati per matrimonio irregolare dall’ex marito di lei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan e la moglie Bushra Bibi sono stati denunciati per matrimonio irregolare e atti sessuali illeciti. La denuncia è stata presentata da Khawar Maneka, ex marito di Bushra Bibi, al tribunale civile di Islamabad Est ai sensi delle sezioni 496 (cerimonia nuziale fraudolenta senza matrimonio legale) e 496B (fornicazione) del codice penale pachistano. Secondo Maneka – che è a sua volta coinvolto in un procedimento giudiziario per corruzione ed è in libertà su cauzione – il matrimonio tra Imran Khan e Bushra Bibi non è valido perché sarebbe stato celebrato senza osservare il periodo di attesa (“iddah”) a cui una donna vedova o divorziata è tenuta prima di potersi risposare. (segue) (Inn)