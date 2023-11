Pakistan: Imran Khan e la moglie denunciati per matrimonio irregolare dall’ex marito di lei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bushra Bibi è stata sposata con Maneka dal 1989 al 2017. Dal loro matrimonio sono nati cinque figli. La donna, esponente di una famiglia conservatrice e politicamente influente del Punjab, era nota come studiosa del sufismo e guaritrice. L’incontro con Khan è avvenuto nel santuario di Baba Farid a Pakpattan, che entrambi frequentavano. I due si sono sposati nel 2018, sei mesi prima che Khan diventasse primo ministro Al suo giuramento da premier, la first lady si presentò indossando un velo che lasciava scoperti solo gli occhi (niqab). Per Khan è stato il terzo matrimonio dopo quello, durato nove anni, con la sceneggiatrice e produttrice britannica Jemina Goldsmith, dalla quale ha avuto due figli, e quello, durato meno di un anno, con la giornalista pachistana Reham Khan. (Inn)