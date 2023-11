Energia: Rosa, Pd legò mercato tutelato a Pnrr, Fd'I contraria, avevamo ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi preme ricordare ai colleghi del Pd che è stato proprio il governo con il Partito democratico in maggioranza a inserire come obiettivo Pnrr la fine del mercato tutelato per l'energia. Per colpa di questa scelta l'Italia ha ora il problema della fine del mercato tutelato". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Energia di palazzo Madama. "E gli amici smemorati ora all'opposizione chiedono che questo esecutivo intervenga. Fratelli d'Italia in quell'occasione votò contro. Il Pd a favore. Lo stesso Pd che oggi scopre che era una pessima idea", conclude.(Rin)