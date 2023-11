Medio Oriente: Israele, Banca centrale abbassa le previsioni di crescita per 2023 e 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Israele ha abbassato le sue previsioni di crescita per quest'anno e per l'anno prossimo a causa dell'"alto livello" di incertezza sulla durata e sulle ricadute economiche della guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas, in corso dallo scorso 7 ottobre. Lo ha riferito il quotidiano “Times of Israel”, citando un comunicato della Banca centrale che prevede che l'economia crescerà del 2 per cento sia nel 2023 che nel 2024. La precedente previsione dello scorso ottobre prefigurava invece una crescita del 2,3 per cento nel 2023 e del 2,8 per cento nel 2024. "La revisione delle previsioni è stata costruita sulla base dell'ipotesi che l'impatto diretto della guerra sull'economia continuerà fino al 2024, anche se con intensità decrescente, rispetto all'ipotesi contenuta nelle previsioni di ottobre, secondo cui l'impatto diretto si concentrerà solo nel quarto trimestre del 2023", si legge nel comunicato. La Banca centrale ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al 4,75 per cento, in linea con le previsioni della maggioranza degli economisti. Per contenere l'aumento dell'inflazione, la Banca d'Israele ha aumentato costantemente i tassi di interesse dal minimo storico dello 0,1 per cento nell'aprile 2022 al 4,75 per cento nel luglio di quest'anno. L'elevato onere degli interessi era infatti iniziato a pesare sulle famiglie e sui titolari di mutui già prima dello scoppio della guerra. (Res)