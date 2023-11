Serbia: Commissione elettorale di Belgrado (Gik), trovate firme falsificate su quattro liste elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Commissione elettorale della città di Belgrado (Gik) hanno annunciato di aver trovato firme falsificate su quattro liste presentate per le elezioni nella capitale serba. "Nei giorni precedenti, nella documentazione delle liste elettorali esaminate, abbiamo trovato dichiarazioni di elettori che confermavano verbalmente di non aver firmato tali liste e dichiaravano di essere preoccupati per i loro dati personali", ha detto uno dei controllori, Vladica Ilic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Ilic ha sottolineato che "non si tratta di una lotta contro qualche lista elettorale o partito", bensì contro il fatto che i dati personali di un gran numero di cittadini "vengono raccolti illegalmente e utilizzati in modo improprio", e ha sostenuto che "in circostanze normali" se ne occuperebbero la procura o la polizia, che per ora però "non hanno intrapreso alcuna azione". (Seb)