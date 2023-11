Scuola: Valditara ha contattato Usr Calabria per opportune verifiche su quanto accaduto nel cosentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a quanto avvenuto in una scuola della provincia di Cosenza alcuni giorni fa, dove un bambino sarebbe stato lasciato solo in una classe perché giudicato "iperattivo", il ministero dell'Istruzione e del Merito comunica in una nota che il ministro Valditara ha preso tempestivamente contatto con il direttore dell'Ufficio scolastico per la Calabria dottoressa Antonella Iunti per effettuare tutte le verifiche del caso e ricevere precise informazioni sulla vicenda, in modo da valutare gli eventuali provvedimenti da prendere sulla base di quanto accaduto. (Com)