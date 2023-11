Roma: Pd Campidoglio, stabilizzazione lavoratori Multiservizi grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La stabilizzazione dei lavoratori di Roma Multiservizi "è un grande risultato". Lo afferma in una nota il gruppo capitolino del Partito democratico in Campidoglio. "Oggi abbiamo votato la delibera che riporta il servizio integrato scolastico nel perimetro di Roma Capitale e dà finalmente stabilità alle lavoratrici e ai lavoratori di Roma Multiservizi - spiega -. E' un atto per la dignità del lavoro che permette di dare continuità a un servizio essenziale per il funzionamento delle scuole della Capitale, a garanzia dei bambini e delle famiglie, e che supera finalmente le tante incertezze che in questi anni avevano interessato i dipendenti dell'azienda. Oggi finalmente voltiamo pagina. Un ringraziamento va al sindaco Roberto Gualtieri che fin dall'insediamento ha sostenuto con determinazione questo obiettivo, all'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, agli uffici, alle commissioni competenti. Un ringraziamento soprattutto ai lavoratori - aggiunge -. In questi anni abbiamo condiviso con loro e con i loro rappresentanti la lotta per condizioni di lavoro migliori e certe. Oggi Roma è dalla loro parte e dalla parte della dignità del lavoro". (Com)