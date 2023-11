Russia: Putin approva bilancio federale per il prossimo triennio e salario minimo per 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge di bilancio federale per il 2024, il 2025 e il 2026 e la legge sul salario minimo dell'anno prossimo. I decreti presidenziali sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. Le entrate di bilancio per il 2024 sono previste a 35.065 miliardi di rubli (363 miliardi di euro), per il 2025 a 33.552 miliardi di rubli (347,4 miliardi di euro) e per il 2026 a 34.051 miliardi di rubli (352,6 miliardi di euro). Le spese sono invece fissate a 36.660 miliardi di rubli nel 2024 (379,6 miliardi di euro), 34.382 miliardi nel 2025 (355,9 miliardi di euro) e 35.587 miliardi di rubli nel 2026 (368,4 miliardi di euro). Nel 2024 il salario minimo aumenterà del 18,5 per cento, a 19.242 rubli (198,2 euro). (Rum)