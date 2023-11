Tunisia: deputata, subsahariani "terrorizzano" gli abitanti di Sfax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti di origine subsahariana stanno "terrorizzando" gli abitanti di El Amra e di diverse altre zone del governatorato di Sfax, in Tunisia. Lo ha dichiarato oggi la deputata tunisina Fatma Mseddi all'emittente radiofonica "Jawhara Fm". Mseddi ha spiegato che centinaia di migranti subsahariani occupano "le fattorie e bruciano gli alberi per riscaldarsi", sottolineando "l'incapacità degli abitanti di difendersi". La deputata ha anche riferito che le forze di sicurezza tunisine sono state "attaccate dai subsahariani durante un raid a El Amra", in cui "uno degli agenti è stato accoltellato ed è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni". Mseddi ha infine evidenziato che "il governatorato di Sfax è ancora senza governatore" e che "la situazione è completamente fuori controllo". "Questo è terrorismo", ha detto la deputata tunisina, condannando il silenzio e l'inazione delle autorità, e sottolineando la necessità di "porre rimedio al problema il prima possibile". (Tut)