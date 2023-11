Violenza donne: Foti (Fd'I), interpellanza urgente a Piantedosi per tutela associazione ProVita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha presentato un'interpellanza urgente, a mia prima firma, rivolta al ministro dell'Interno per sapere quali iniziative saranno assunte a tutela dell'associazione 'Pro Vita & Famiglia' e quali indagini siano state avviate, per scongiurare in futuro il ripetersi di atti di violenza messi in atto da parte di alcuni contestatori nel corso della manifestazione di venerdì scorso volta proprio a stigmatizzare la violenza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Proprio oggi una delegazione di Fd'I si è recata presso la sede assaltata e vandalizzata, in segno di solidarietà. Come ha sottolineato il presidente Meloni 'una sede devastata è inaccettabile ma lo è ancora di più se la si devasta nel nome delle donne violentate, picchiate o uccise'. Un episodio gravissimo su cui aspettiamo ancora la condanna dei segretari Pd e Cgil Schlein e Landini, entrambi presenti alla manifestazione", conclude.(Rin)