Maltempo: M5s-LcR, dichiarazioni di oggi di Alfonsi acclarano inadeguatezza come assessora

- Le dichiarazioni dell’assessora Alfonsi a seguito della tragedia di Monteverde mostrano tutta la sua inadeguatezza. Così in una nota congiunta il M5s e la Lista Civica Raggi in Campidoglio. "Comparare questo tragico episodio con le morti su strada - aggiunge la nota - significa non avere neanche chiare le differenze tra gestire il verde e agire per migliorare la sicurezza stradale. Di fronte ai fallimenti gestionali e amministrativi accumulati in due anni, l'unica cosa da fare sarebbe mettersi da parte, magari evitando anche accostamenti inopportuni”.(Com)