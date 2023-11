Imprese: Hines, avviato i lavori di Unione 0 nelle aree ex Falck di Sesto S.G.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, annuncia l’avvio dei lavori di Unione 0, unico lotto privato pronto a essere cantierizzato nelle aree ex Falck per un totale di circa 129 mila metri quadrati di superficie lorda costruita. L’investimento, pari a 600 milioni di euro, includerà residenze in affitto, studentato, hotel e spazi direzionali e verrà realizzato tramite il fondo immobiliare “Unione 0”, gestito da Prelios SGR, società del Gruppo Prelios, tra le principali realtà di gestione del risparmio operanti in Italia, e partecipato da Hines e Cale Street, società di investimento immobiliare sostenuta dal Kuwait Investment Office, l’ufficio londinese della Kuwait Investment Authority. La componente destinata a edilizia convenzionata, pari a 27 mila metri quadrati, sarà realizzata da Redo SGR a seguito della cessione di una porzione del lotto Unione 0, perfezionata in data odierna. Gli uffici competenti hanno, a oggi, rilasciato il permesso di costruire per lo studentato ed è in via conclusiva la fase istruttoria per il rilascio degli altri permessi.Le attività di cantiere si concluderanno indicativamente entro il 2026 e occuperanno stabilmente una media giornaliera di circa 500 maestranze specializzate, oltre a ingegneri, architetti e progettisti dedicati del team Hines. Con grande anticipo rispetto ai tempi di consegna dell’intero lotto, Intesa Sanpaolo ha già sottoscritto un contratto preliminare di locazione di durata pluriennale, con l’obiettivo di trasferire nella nuova torre uffici funzioni direzionali ed esecutive. (Com)