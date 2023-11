Francia: ministro Interno chiede a prefetti attenzione a raduni che possono sfociare in violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha chiesto ai prefetti di tutto il Paese di mobilitarsi per prevenire raduni che possono degenerare in atti violenti, soprattutto da parte dell'estrema destra. "Queste azioni, che puntano ad aggiungere disordine, violenza, e divisione nella nostra società non devono distrarci dalla nostra azione risoluta contro i delinquenti e questi individui selvaggi che devono essere oggetto di una repressione determinata", si legge nel telegramma. La richiesta arriva dopo che questo fine settimana si è tenuta una violenta manifestazione di estrema destra a Romans-sur-Isere, piccolo comune situato nei pressi di Crepol, dove nei giorni scorsi un 16 enne è stato ucciso in una rissa. Quasi tutti i membri del commando che ha provocato i disordini venivano dal quartiere de La Monnaie, a Romans-sur-Isere. (Frp)