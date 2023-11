Lazio: Tidei (Iv), promuovere iniziative per uso consapevole telefonini tra giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "sono in aumento i disagi nei bambini da uso smodato degli smartphone". per questo "ho presentato una mozione per promuovere iniziative per un utilizzo consapevole". Lo afferma in una nota il consigliere di Italia viva del Lazio, Marietta Tidei. "Alla luce dei dati diffusi in questi giorni da Save the Children Italia che ha rilevato come, nel nostro Paese, il 78,3 per cento di ragazzi, tra gli undici e tredici anni, si collega quotidianamente a internet e l’età di possesso e utilizzo degli smartphone è in diminuzione, con un notevole aumento nell’uso giornaliero tra i bambini appartenenti ad una fascia di età compresa tra i sei e dieci anni, ritengo opportuno e urgente individuare percorsi e strumenti nella nostra regione che contrastino tale fenomeno", spiega. "Secondo quanto emerge dai pediatri e dai numerosi esperti specializzati nell’età evolutiva - prosegue - l’interazione continua con la tecnologia impedirebbe a diversi circuiti neurologici di attivarsi, specie in età infantile, mentre l’aumento del tempo di connessione senza filtri di controllo da parte degli adulti rischierebbe di mettere i minori in contatto con contenuti ed esperienze on line potenzialmente disturbanti o pericolose quali mistificazione della realtà, violenza, pedopornografia, cyberbullismo, problemi di relazioni sociali". (segue) (Com)