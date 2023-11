Lazio: Tidei (Iv), promuovere iniziative per uso consapevole telefonini tra giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a tale scenario - prosegue Tidei -, risulta essere sempre più urgente incentivare azioni che non si limitino a vietare l’uso del telefonino ai minori ma che mirino soprattutto a un ampliamento della platea che tenga conto non solo del coinvolgimento degli educatori e delle istituzioni ma soprattutto delle famiglie, quale nucleo centrale di riferimento per i ragazzi. In tale quadro, sarebbe opportuno avviare campagne di sensibilizzazione e formazione nei confronti delle famiglie, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di volontariato impegnate su tali temi o degli ordini professionali che se ne occupano. A tal fine - conclude - ho depositato una mozione rivolta alla giunta, affinché nel territorio regionale si implementino le misure di contrasto al fenomeno favorendo l’individuazione di percorsi, compresi quelli normativi, volti a tutelare il benessere dei giovani nel rapporto con il mondo digitale". (Com)