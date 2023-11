Medio Oriente: l’Unione per il Mediterraneo spinge per una soluzione diplomatica del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas è stata al centro dei lavori dell'ottavo Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo, che si è svolto oggi a Barcellona. L’organizzazione intergovernativa comprende complessivamente 43 Paesi, di cui 27 appartenenti all'Unione europea e 16 del Europa sudorientale, del Nord Africa e del Medio Oriente. Come annunciato alla vigilia del Forum, Israele ha deciso di non inviare alcun rappresentante a causa della sua "insoddisfazione" per il "cambiamento dell'ordine del giorno originale", che ha fatto sì che l'incontro si concentrasse "esclusivamente" sul conflitto con il movimento islamista palestinese Hamas. Fonti diplomatiche israeliane citate dalla stampa spagnola hanno evidenziato che queste modifiche "danneggiano lo scopo dell'Unione per il Mediterraneo e rischiano di trasformarlo in un altro forum internazionale in cui i Paesi arabi criticano Israele". Poco prima dell'inizio dei lavori a Barcellona, un gruppo di circa 30 manifestanti filopalestinesi si è radunato davanti al palazzo Sant Pau, scandendo slogan come "Libertà per la Palestina" e chiedendo il boicottaggio di Israele. (segue) (Spm)