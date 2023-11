Medio Oriente: l’Unione per il Mediterraneo spinge per una soluzione diplomatica del conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum è stato un'occasione per il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Maliki, di denunciare la situazione "catastrofica" nella Striscia di Gaza ed esortate la comunità internazionale a "compiere ogni sforzo per raggiungere un cessate il fuoco permanente". Nel corso di una conferenza stampa con il ministro degli Esteri di Madrid, Jose Manuel Albares, al Maliki ha elogiato il "sostegno del governo spagnolo alla pace e alla giustizia, attraverso la sua solidarietà con il popolo nella Striscia di Gaza e il suo appello alla necessità di fermare l'aggressione e porre fine all'uccisione di donne e bambini innocenti". Da parte sua, Albares ha ribadito la necessità di una soluzione a due Stati, quello israeliano e quello palestinese, che permetta una pace duratura tra i due popoli. Prima, tuttavia, “sarà necessario ricostruire Gaza”. "Abbiamo bisogno dell'Ue, del mondo arabo e della comunità internazionale. Oggi i ministri e i rappresentanti di numerosi Paesi sono venuti qui a Barcellona proprio per esprimere il loro sostegno. Vogliamo inviare un forte messaggio di pace e stabilità in Medio Oriente e siamo decisi a sfruttare tutti gli sforzi in campo per raggiungere la pace, che è necessaria oggi più che mai", ha evidenziato Albares. (segue) (Spm)