Medio Oriente: l’Unione per il Mediterraneo spinge per una soluzione diplomatica del conflitto (3)

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato in alcune dichiarazioni alla stampa a margine dei lavori di aver avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, a cui ha ribadito la posizione dell'Italia nella situazione in Medio Oriente, con la condanna ad Hamas e la richiesta che venga sempre "rispettato il diritto internazionale". Come il ministro spagnolo, anche Tajani ha sottolineato che occorre trovare una soluzione che preveda due Stati, che si "riconoscano reciprocamente". Il titolare della Farnesina ha infatti evidenziato che l'Italia "non è favorevole" al riconoscimento della Palestina senza l'accordo di Israele: "L'obiettivo è la pace, con due popoli, due Stati, ma se non si riconoscono è inutile, è propaganda", ha detto Tajani. Il ministro ha poi ricordato che l'Italia fin dall'inizio del conflitto si è impegnata per una pausa umanitaria ad aiutare la popolazione civile a Gaza. Il titolare della Farnesina ha inoltre evidenziato la necessità del rispetto del diritto internazionale, ribadendo che la popolazione palestinese "non è Hamas". (segue) (Spm)