Medio Oriente: l’Unione per il Mediterraneo spinge per una soluzione diplomatica del conflitto (4)

- Per l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, le elezioni, con i territori palestinesi governati dall'Autorità nazionale palestinese, sono l'unica soluzione percorribile in Medio Oriente. "I palestinesi devono governarsi da soli. E oggi i palestinesi sono l'Autorità palestinese. Naturalmente possiamo migliorarla e dobbiamo organizzare le elezioni il prima possibile. E Israele deve permetterle, perché l'ultima volta non sono state permesse a Gerusalemme est", ha dichiarato Borrell durante la conferenza stampa finale del Forum dell'Unione per il Mediterraneo. "Stiamo promuovendo qualcosa che deve essere migliorato, che deve essere legittimato attraverso le elezioni, ma non possiamo fermarci e aspettare qualche anno prima di avere la soluzione perfetta. Dobbiamo lavorare con quello che abbiamo, e questa è l'unica soluzione possibile", ha ribadito l’Alto rappresentante europeo. (segue) (Spm)