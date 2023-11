Medio Oriente: l’Unione per il Mediterraneo spinge per una soluzione diplomatica del conflitto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso una pace ben radicata in Medio Oriente, costruita esclusivamente sulla soluzione dei due Stati", ha poi sottolineato anche il segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, Nasser Kamel. "C'è sicuramente un prima e un dopo il 7 ottobre per la cooperazione mediterranea e per l'Unione per il Mediterraneo: Israele e Palestina sono membri fondatori della nostra organizzazione e questo ci porta a riflettere attivamente sul nostro ruolo nella costruzione di una pace duratura per questi due Stati indipendenti, basata sulla promozione di progetti e iniziative concrete che aiutino a consolidare questa pace”, ha aggiunto. “L'Unione per il Mediterraneo, in quanto quadro regionale, può e deve essere la chiave di volta per plasmare il futuro della regione", ha concluso Kamel. (Spm)