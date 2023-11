Sardegna: Polvere, il film su Aldo Scardella vince al Riff Awards 2023 di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo riconoscimento per il cortometraggio Polvere del regista cagliaritano Paolo Carboni prodotto da Tore Cubeddu per Terra de Punt. Il film dopo essersi aggiudicato il premio Rai Cinema al Roma international film festival (Riff), ha ricevuto anche il premio della giuria. A ritirarlo nella Capitale è stato l’attore protagonista Andrea Nicolò Staffa. Il cortometraggio di finzione, 29 minuti, racconta la tragica vicenda umana di Aldo Scardella e un noto caso di malagiustizia realmente accaduto. Nel 1985 un giovane cagliaritano viene ingiustamente accusato di omicidio, arrestato e messo in regime di isolamento. Resisterà 185 giorni prima di togliersi la vita, da innocente. A ottobre Polvere era stato premiato al San Diego Italian Film Festival e al LiberAzioni festival di Torino. A Cagliari, dopo il successo delle prime presentazioni, il film verrà riproposto con una proiezione gratuita il 10 dicembre alle 21 e 15 al Cinema Odissea.(Rsc)