Roma: impianti sportivi comunali, meno costi al mq, percentuale su biglietti grandi eventi

- Calano i costi al metro quadro per utilizzare gli impianti sportivi comunali per svolgere eventi, dai concerti agli spettacoli e alle fiere, ma in caso di iniziative di respiro nazionale e internazionale sarà previsto, anziché un canone calcolato sui metri quadri di superficie utilizzata, un contributo in percentuale sui biglietti venduti. È atteso in Assemblea capitolina il nuovo regolamento che prevede una riduzione dei costi per metro quadrato, anche fino al 40 per cento dell'attuale costo. La nuova disciplina, però, contempla innanzitutto che per gli eventi nazionali e internazionali sia applicata una tariffa che va dal 1 per cento al 5 per cento sui biglietti a seconda della collocazione dell'impianto sportivo: 1 per cento per le strutture fuori dal raccordo anulare, 2 per cento per quelle tra l'anello ferroviario e il raccordo anulare, 3 per cento tra l'anello ferroviario e il confine con il centro storico ricadente nel sito Unesco, 5 per cento per gli impianti ricadenti nel sito Unesco. Le strutture, come in precedenza, sono suddivise in classe A e B (quelle gestite a livello comunale) e classe C (gestite a livello municipale). Il concessionario dell'impianto sportivo - tranne che per eventi nazionali e internazionali - riconoscerà un costo per metro quadro, a seguito di accordo con l'organizzatore, all'ente pubblico e che varierà in base alla struttura ma sarà inferiore a quello vigente. (segue) (Rer)