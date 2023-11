Roma: impianti sportivi comunali, meno costi al mq, percentuale su biglietti grandi eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli impianti di classe A i costi si riducono del 30 per cento per eventi sportivi, culturali e di volontariato; del 10 per cento in caso di eventi di spettacolo e ricreativi, attrazioni e giochi, spettacolo viaggiante; del 5 per cento per fiere e festeggiamenti, riprese cinematografiche. Nelle strutture di classe B, invece, sono previste riduzioni del 35 per cento per gli eventi sportivi, culturali e di volontariato; un calo del 15 per cento interesserà coloro che organizzano eventi di spettacolo e ricreativi, attrazioni e giochi, spettacolo viaggiante; i costi saranno ridotti del 10 per cento in caso di eventi come fiere e festeggiamenti e del 5 per cento per le riprese cinematografiche. Infine nelle strutture di classe C, gestite dai municipi, i costi calano del 40 per cento per gli eventi di natura sportiva, culturale e di volontariato; riduzioni del 20 per cento interesseranno coloro che organizzano eventi di spettacolo o ricreativi, attrazioni e giochi, spettacolo viaggiante. Giù del 15 per cento i costi per fiere e festeggiamenti, mentre la riduzione è del 10 per cento in caso di riprese cinematografiche. (segue) (Rer)