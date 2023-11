Roma: impianti sportivi comunali, meno costi al mq, percentuale su biglietti grandi eventi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento è atteso in Aula Giulio Cesare a breve: è in calendario per oggi, con l'Aula convocata anche per il primo dicembre. Tuttavia dagli scranni del consiglio comunale sono filtrati - nei giorni scorsi - malumori provenienti tanto dal centrosinistra quanto dalle opposizioni, a causa dei tempi serrati con cui il regolamento arriva in Aula Giulio Cesare: la discussione nella commissione competente e nei Municipi sarebbe "stata contingentata", secondo alcuni consiglieri. Dal Partito democratico del Campidoglio, tuttavia, hanno fatto sapere che "non c'è alcuna divisione" sulla "necessità di dare a Roma un regolamento per la gestione degli impianti sportivi" e che "il futuro degli impianti e la loro centralità è un tema molto importante per la città" per questo sarà affrontato "nella prossima seduta". (Rer)