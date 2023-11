Napoli: Cassa edile dona campo calcetto e area giochi a Ponticelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inaugura domani, martedì 28 novembre, alle 9.30, a Ponticelli (in via Cleopatra, 13 - Lotto 0) il campo di calcetto e l’area giochi che la Cassa edile della Provincia di Napoli, in occasione dei 60 anni dalla nascita dell’ente paritetico, ha deciso di donare all’amministrazione comunale di Napoli. All’inaugurazione del campo e dell’area giochi intitolata al giovane Ciro Colonna, vittima innocente della camorra - rinviata lo scorso 16 novembre per un grave lutto alla comunità locale - interverranno: Rudy Girardi, presidente della Cassa edile di Napoli, Giuseppe Mele, vice presidente della Cassa edile, Maurizio Agricola, questore di Napoli, Antonio Jannece, generale comandante Legione Campania dei carabinieri, Enrico Scandone, generale comandante provinciale dei arabinieri, Laura Lieto, vice sindaco del Comune di Napoli e Ciro Giustiniani, attore comico. Saranno, inoltre, presenti Angelo Lancellotti, presidente Acen, Andrea Lanzetta, segretario generale Feneal Uil Napoli e Campania e Massimo Sannino, segretario generale Filca Cisl di Napoli, il parroco della locale chiesa, don Alessandro Overa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli, ha l’obiettivo primario di migliorare quegli spazi sociali e di aggregazione dei giovani, con particolare attenzione alle periferie, affinché diventino luogo di ritrovo e di iniziative sportive. (Ren)