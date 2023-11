Usa: spara a tre studenti palestinesi, responsabile si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della sparatoria avvenuta nella notte di sabato scorso a Burlington, in Vermont, a seguito della quale sono rimasti feriti tre studenti universitari palestinesi, si è dichiarato non colpevole, durante l’udienza odierna. Jason J. Eaton, 48 anni, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, nei pressi del luogo della sparatoria. Durante l’udienza organizzata stamattina per la lettura delle accuse, il giudice ha stabilito che Eaton rimarrà in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione. Secondo la polizia, l’uomo abita in un appartamento di fronte a dove è avvenuta la sparatoria, e gli agenti hanno rivenuto una serie di prove che dimostrerebbero la sua colpevolezza.(Was)