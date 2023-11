Pnrr: Spada (Assolombarda), accolta nostra richiesta, circa 6,3 miliardi per affrontare industria 5.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi chiedevano da tempo di spostare delle partite del Pnrr sul tema innovazione, è stata accolta, quindi abbiamo circa 6,3 miliardi, per poter affrontare la sfida dell'industria 5.0". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine del convegno "Italia Direzione Nord" in corso a Milano. Spada ha infine concluso sottolineando che "adesso sarà importante capire come riuscire a metterla a terra con i crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo". (Rem)