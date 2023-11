Frosinone: bovino cade in un pozzo di montagna, salvato da “Drago”, l’elicottero dei pompieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrava essere scomparso nel nulla tra le montagne di Vallecorsa. Il proprietario ha cercato il bovino smarrito fino a ritrovarlo sul fondo di un pozzo per la raccolta dell’acqua piovana. L’episodio è avvenuto in questi giorni nella zona di montagna del frusinate. L’animale era in parte sommerso da acqua e fango a circa sei metri di profondità in fondo al pozzo situato in località Forcella “La Pica”. Sul posto è accorsa la squadra dei vigili del fuoco di Frosinone. I pompieri si sono calati nel pozzo ed hanno liberato dal fango il bovino che è stato assicurato con delle corde al fine di impedire all’animale di sprofondare ulteriormente. Il giorno dopo, con un elicottero sarebbe dovuto tornare in superfice ma Il tentativo di recupero è fallito a causa del forte vento presente sulla zona che non garantiva il recupero in sicurezza. Il bovino comunque è stato costantemente monitorato dal personale VVF e dal veterinario presenti sul posto. Il recupero è stato effettuato il giorno successivo quando, tramite un elicottero Drago dei vigili del fuoco e una squadra Saf il bovino è stato imbragato e portato in superfice. L’animale è stato trasporto fino ad un punto sicuro, dove, libero dall’imbrago, è stato affidato al proprietario.(Rer)