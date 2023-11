Municipio Roma XV: presidente, lavori in ufficio anagrafico Prima Porta, servizi in via Flaminia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre vent'anni, a partire da lunedì prossimo saranno avviati i lavori di ristrutturazione dell'Ufficio Anagrafico di Prima Porta in piazza Saxa Rubra 19. Così in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Gli interventi, che interesseranno l'intera sede, - aggiunge - riguarderanno anche l'adeguamento dell'impianto antincendio e si concluderanno, salvo imprevisti, entro metà aprile. Il servizio è quindi da questa mattina temporaneamente sospeso per le attività di collegamento delle macchine da parte del Ministero dell'Interno per l'Agenda Cie e il corretto ripristino dei servizi, ma contiamo possa riprendere a pieno regime già a partire da lunedì 4 dicembre nella sede municipale di Via Flaminia 872". (segue) (Com)