Municipio Roma XV: presidente, lavori in ufficio anagrafico Prima Porta, servizi in via Flaminia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sforzo portato avanti in questi ultimi due anni per migliorare e accorciare i tempi di attesa dei servizi anagrafici, uno su tutti il rinnovo delle carte d'identità, è frutto di un grande lavoro del Municipio XV con Roma Capitale, il cui merito va anche e soprattutto alle dipendenti e ai dipendenti municipali. Non posso quindi che ringraziarli ancora una volta per lo spirito collaborativo mostrato in questi giorni nel superare le difficoltà dovute allo spostamento temporaneo di sede, indispensabile per migliorare ancora di più un servizio alla Comunità, come anche ci tengo a ringraziare tutto il personale della sede di Via Flaminia per la sensibilità e la disponibilità dimostrate per la necessaria rimodulazione degli spazi all'interno del Municipio", conclude Torquati. (Com)